Kimeli genomineerd voor Vlaams Sportjuweel

De Beerselse atleet Isaac Kimeli is één van de drie genomineerden in de categorie Beste Topsportprestatie voor het Vlaams Sportjuweel. Dat zijn de sportprijzen van de Vlaamse overheid.

Op dinsdag 9 december 2025 reikt Vlaams minister van Sport Annick De Ridder in Gent de vier Vlaamse Sportjuwelen uit, de sportprijzen van de Vlaamse overheid. Naast het Vlaams Sportjuweel voor de Beste Topsportprestatie worden ook de Beste Topsportcoach, de Beste Topsportversterker en het Warmste Sportinitiatief van 2025 verkozen. De prijzen kunnen maar éénmaal in iemands carrière gewonnen worden.

Kimeli is genomineerd in de categorie ‘Beste Topsportprestatie’. Hij behaalde eind september zilver op de 5.000 meter van het WK Atletiek in Tokio. Met een tijd onder de 13 minuten een absoluut hoogtepunt in de carrière van de 31-jarige atleet. Samen met hem zijn nog schaatsster Hanne Desmet en zwemster Roos Vanotterdijk genomineerd voor de Beste Topsportprestatie.

