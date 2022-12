Kimeli pakt brons op EK veldlopen

Kimeli had z’n zinnen gezet op het EK in Turijn. Vier jaar geleden pakte hij al het zilver. De Beerselnaar nam een heel snelle start en liep de hele tijd in de top 3. In de laatste rond ging Olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen ervandoor. Op hem stond geen maat. In de eindsprint werd Kimeli nog geklopt door de Brit Emile Cairess, maar dus wel brons voor België dankzij Isaac Kimeli.