Kimeli wilde zijn leidersplaats in het klassement verdedigen en ook de titel van Vlaams kampioen stond op het spel. Niet Kimeli, maar Lander Tijtgat was iedereen te snel af. Kimeli eindigde derde, Hallenaar Jeroen D’Hoedt vierde. Ondanks zijn derde plek is Kimeli mathematisch zeker van eindwinst in het klassement. Het volgende doel is de Belgische titel.