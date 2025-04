Koen Wauters en Team Feryn crashen in Morocco Desert Challenge: “Een harde klap”

Koen Wauters was met zijn copiloot Tom De Leeuw nog maar net startplaats Al-Ajoen uitgereden toen hun Toyota Hilux zwaar beschadigd raakte. “Het was een hele harde klap die zowel ik als Tom van onder tot boven voelden”, legt Koen Wauters uit. “We reden eens niet zo snel, maar waar we landden lagen er heel wat stenen. Twee meter verder en zouden met de neus in het zand gedoken zijn. Toen we de schade opmaten, was het duidelijk dat het er niet goed uitziet. De dagetappe was meteen voorbij, en ik vrees ook voor de rest van rally.”

Na het openingsweekend stond het duo op de eerste plek in hun klasse. Die leidersplaats zijn ze nu kwijt. Met man en macht werd tot gisteravond laat gewerkt om de wagen aan de start te krijgen. Of dat gelukt is, valt nog af te wachten. De Morocco Desert Challenge duurt nog tot en met zaterdag