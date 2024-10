Koen Wauters en Team Feryn Dakar Sport uit Kapelle-Op-Den-Bos debuteren in WK-rallyraid in Marokko: “Dit is mijn vakantie”

Tussen alle topteams tekent Team Feryn Dakar Sport ook present in Marokko. Na zijn tournee doorheen Nederland is Koen Wauters donderdagmiddag aangekomen in Marrakesh waar morgen de proloog van de rallyraid wordt gereden. Tussen twee tournees is het tijd voor ontspanning. “Dit is mijn vakantie”, zegt Koen Wauters. “Na een drukke zomer en een tournee in Nederland mag de riem er even af. Straks wachten ons een rist verjaardagconcerten in het Sportpaleis waar ik naar uitkijk. Maar laat me nu een weekje met het team genieten van dit autosportfestijn. Alle grote teams zijn hier op de afspraak. Het wordt smullen om straks de nieuwe wagens van onder andere Dacia en Ford te zien. Ik kijk er ook naar uit om opnieuw contact te hebben met andere rijders en te praten over hun ambities, over de sport en zoveel meer. Rondlopen in een grote speelgoedwinkel, genieten van het goede weer en uiteraard deelnemen aan een fantastische wedstrijd”, zegt Wauters.

Realistische ambities

“Ik start voor het eerst met Kurt en dat wordt even aanpassen. Iedereen heeft zijn manier van werken en dan moet je daar toch even aan wennen, maar dat komt helemaal goed hoor. Kurt heeft heel veel ervaring. Begin dit jaar won hij als copiloot van Pascal Feryn uit Kapelle-Op-Den-Bos de Africa Eco Race bij de wagens. Winnen zal er nu niet in zitten. Dit is een absolute topwedstrijd waar er gestreden wordt voor de wereldtitel. Ik ken mijn plaats en maak me geen enkele illusie over eender welk resultaat. Uitrijden en plezier maken. Dat zijn de doelen.”

Teamspirit is top

De voorbije maanden bleef het team uit Kapelle-Op-Den-Bos wekelijks op zaterdag bijeenkomen om de wagen klaar te stomen voor deze wedstrijd. “Die mannen zijn er maniakaal mee bezig. Het is mooi om zien hoe ze zich inzetten om ons in de best mogelijke omstandigheden aan de start te brengen. We zijn een amateurteam, maar iedereen is op een professionele manier met zijn taak bezig. Ze kennen hun job, ze kennen de auto, spenderen hun vrije tijd aan dit project en als het nodig is nemen ze ook nog eens verlof om mee te gaan op verplaatsing. Aan hun enthousiasme en inzet zal het niet liggen. Dit is een WK-wedstrijd waar er zoveel meer regels en reglementen te volgen zijn in vergelijking met de wedstrijden die we tot nu toe gereden hebben. Dit is wereldniveau en daar mogen wij deel van uitmaken!”, aldus de zanger.

Behalve Koen en Kurt is Team Feryn Dakar Sport aanwezig met nog eens vijf teamleden verdeeld over de wedstrijdwagen, de assistentiecamion en een snelle service.