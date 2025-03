Krachtbalteam Helios Halle speelt gelijk tegen Menen en is gedeeld vierde

Helios is het krachtbalteam van Halle, ze spelen in de regionale A en werken hun thuiswedstrijden af naast sportcomplex De Bres. Gisteren stond Helios voor een interessant duel want Menen kwam over de vloer. Vooraf stond Halle vijfde, Menen was met 3 punten minder zesde. De wedstrijd eindigt op een 25-25 gelijkspel. Halle is nu gedeeld vierde, de tweede plek blijft in het vizier.