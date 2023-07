Kris Vansnick bondscoach van Yellow Tigers

Gooikenaar Kris Vansnick wordt de nieuwe bondscoach van de Yellow Tigers. Hij is al sinds 2006 assistent-bondscoach van de nationale vrouwenploeg in het volleybal. Vansnick volgt Gert Vande Broek op, die vorige maand geschorst werd na psychisch overschrijdend gedrag. "Het is eer om deze ploeg te coachen", aldus Vansnick.

Vorige maand werd bondscoach Gert Vande Broek voor een jaar geschorst na psychisch grensoverschrijdend gedrag. Hij ging tegen de schorsing in beroep, maar zet tot er een nieuwe uitspraak is een stap opzij. Zijn vaste assistent Kris Vansnick volgt hem nu op. “De dames hebben een goede relatie met Kris, wat een belangrijke voorwaarde was om een nieuwe bondscoach aan te stellen. We hebben alle vertrouwen in de nieuwe coach, zijn staf en de speelsters”, zegt Guy Juwet van Volley Belgium over de aanstelling van Vansnick.

Vansnick is op clubniveau al enkele jaren coach van topclub Asterix Avo Beveren, waarmee hij het voorbije seizoen de landstitel en de beker won. Hij bouwde mee aan het succes van de huidige talentvolle jonge ploeg die deze zomer het Europees Kampioenschap in eigen land zal afwerken. Dat gaat naast België ook door in Italië, Duitsland en Estland.

“Het is een eer om deze ploeg te mogen coachen. Het is geen stap in het onbekende maar het blijft een enorme uitdaging om de talentvolle ploeg te mogen coachen", zegt Vansnick. "Ik zal verder bouwen op de fundamenten die we samen met de hele staf gelegd hebben om onder meer het nakend Europees kampioenschap in eigen land tot een goed einde te brengen. Ik wil, samen met de volledige groep Yellow Tigers, naar de toekomst kijken en ons exclusief toeleggen op de sportieve uitdagingen die ons te wachten staan."