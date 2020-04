Kruikenburg Ternat naar Nationale 2

Voor het stopzetten van de competitie waren de Pajotten nog volop in de running voor de titel. Kruikenburg stond derde en telde slechts twee punten minder dan leider Knack Roeselare en één punt minder dan Balti Kortrijk. Die twee ploegen moesten het nog tegen elkaar opnemen én Kruikenburg had, met nog vijf wedstrijden te spelen, een gunstiger programma. Volgend seizoen treedt Kruikenburg Ternat aan in Nationale 2. Dat is het op twee na hoogste niveau in België. “All the credits to the team!”, zegt coach Dirk Ceuppens. “Een leuke afsluiter van een bijzonder seizoen dat nog lang zal nazinderen. Onze kapitein is volop zijn terras aan het afwerken. Als we weer mogen samenkomen zal de bbq snel aangestoken worden en kunnen we nog eens vieren met z'n allen. Als dan in augustus de werken nog kunnen starten voor de bouw van de nieuwe sporthal ziet de toekomst van Volley Kruikenburg er nog mooier uit." Ook de Ternatse vrouwen spelen volgend seizoen een reeks hoger.