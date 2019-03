Kums durft dromen van Europees voetbal

De strijd van de afgelopen weken voor play-off 1 woog mentaal zwaar op Kums en de rest van de spelersgroep. “Er is veel druk geweest om in de play-offs te geraken. Dat is ook logisch. Een club als Anderlecht moet elk jaar in de play-offs zitten. De resultaten waren niet goed, dan is het logisch dat er veel druk komt en dat hebben we gevoeld”, aldus Kums aan RINGtv Sport. Sven Kums vindt dat Anderlecht ambitie mag hebben in play-off 1. De kapitein hoopt om Europees voetbal af te dwingen. Of dat nu lukt of niet en of dit een snertseizoen wordt of niet, Sven voelt zich bijzonder goed bij paars-wit. “Ik woon in Dilbeek, op 5 minuten van hier. Ik ben hier opgegroeid, ik heb hier heel mijn jeugd gespeeld, dat voelt als thuiskomen.”

Meer hierover vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.