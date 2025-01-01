KV Kester-Gooik kan net niet stunten tegen leider Betekom: "We hebben het hen niet gemakkelijk gemaakt"

Vanaf de eerste minuut gaan de twee ploegen vol de strijd aan. Kester-Gooik komt af en toe piepen voor het doel van leider Betekom, maar het is vooral de defensie van de blauwzwarten die in de eerste helft uitblinkt. Het levert eerste helft met weinig kansen op. Wil Betekom twaalf op twaalf halen, dan zal het scherper uit de kleedkamer moeten komen.

Op het uur is het dan zover. Mertens van Betekom komt alleen voor de bezoekende doelman Lanneer. De bal komt via Van Belle bij Jacobs, die goed gevolgd is en de 1-0 binnen legt. Match gespeeld zou je denken, maar in het absolute slot lijdt Tanjo balverlies. Thuys lijkt geklopt na de voorzet van Heindryckx, maar Lars Godart van Kester-Gooik trapt onbegrijpelijk op de lat. Dit had altijd de 1-1 moeten zijn. De grote gemiste kans is ook meteen het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Betekom bibbert, maar behoudt het perfecte rapport.

De coach van de Pajotten, Stef Vansintjan, blikt terug op de wedstrijd. "We hebben met organisatie voor een bepaalde dreiging kunnen zorgen en we hebben het hen zeker niet gemakkelijk gemaakt", zegt de trainer van KV Kester-Gooik. "Daarover ben ik best tevreden over mijn ploeg. Nu is het zaak om de knop om te draaien en punten te pakken."