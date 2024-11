KV Kester-Gooik onderneemt actie na aanhoudend vandalisme: “Dit moet stoppen”

Tal van ramen ingeslagen met een hamer en heel wat graffiti op muren en deuren. De voetbalsite van KV Kester-Gooik aan de Lindestraat moest afgelopen weekend opnieuw afrekenen met vandalisme. “Het is de derde keer dat dit gebeurt dit jaar. Begin juni werd een ruit van de kantine ingegooid met een steen, enkele weken daarvoor was onze tractor al het doelwit van vandalen. Hoewel de meeste activiteiten verhuisd zijn naar het nieuwe voetbalcomplex in Strijland, wordt omwille van plaatsgebrek ook de oude site nog gebruikt”, klinkt het bij de club.

De activiteiten in de Lindestraat komen niet in het gedrang door de vandalenstreken, maar de club onderneemt wel actie om het aanhoudende vandalisme een halt toe te roepen. “Zo dienen we een klacht in bij de politie. De voetbalsite ligt afgelegen, waardoor er amper sociale controle is. De site afsluiten is geen mogelijkheid, maar door te investeren in camera’s willen we een oogje in het zeil houden. Bovendien is het afschrikeffect van camera’s onmiskenbaar. We investeren liever in de sportieve werking van de club, maar dit moet stoppen. Het vandalisme getuigt van geen enkel respect tegenover iedereen die zich dag in dag uit inzet voor onze werking,” besluit de club.