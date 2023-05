Lanhove wint eerste editie Omloop Markvallei

In Herne en Galmaarden werd zondag de eerste editie van de Omloop Markvallei gereden. Dat is een koers waar beloften en elite 2-renners aan kunnen deelnemen. De wedstrijd telt ook mee voor de 'Lotto-Beker van België Elites 2 & U23'.

Het werd een erg snelle editie waar het moeilijk was om weg te rijden uit het peloton. Een grote groep ging dan ook samen de laatste ronde in. Het leek een massasprint te worden maar daar dacht Milan Lanhove anders over. Hij versnelde op een paar kilometer van de streep en hield stand. Hij won voor Mathis Avondts en Franklin Six.