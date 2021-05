Leeuwenaar Youri Tielemans pronkt op Anderlechtse zijgevel

In de schaduw van het Astridpark in Anderlecht pronkt sinds kort Yoeri Tielemans op een zijgevel van een woning. De street art is een idee van het management van de Leeuwenaar om zijn sportieve successen in de verf te zetten.

De mural bevindt zich aan de zijgevel van een huis op de hoek van de Itterbeekselaan en de Mededingingsstraat, op enkele honderden meters van het stadion van RSC Anderlecht. Dat is de club waar de voetballer uit Sint-Pieters-Leeuw zijn hele jeugd speelde en in 2013 op amper 16-jarige leeftijd doorbrak. Het werk is van de hand van Smates. De in Asse geboren graffitikunstenaar smukte in onze regio ook al de brug aan de Pontbeeklaan in Zellik op. Dat werk is een eerbetoon aan de brandweerman die er in 2007 om het leven kwam bij een ongeval.

Foto: Twitter Raphaël Cornelis