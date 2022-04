Leeuwse superatleet Jean-Pierre Van Impe (85) overleden

In het ziekenhuis van Halle is vorige week Jean-Pierre Van Impe overleden. De atleet uit Sint-Pieters-Leeuw verzamelde in zijn carrière tientallen Belgische titels. Jean-Pierre Van Impe werd 85 jaar en overleed na een slepende ziekte.

‘JP Sprint’ raakte pas op z’n 59ste gebeten door de atletiekmicrobe nadat hij zijn kleinzoon naar de training bracht. De voorbije decennia verzamelde Van Impe meer dan 150 titels, waarvan 43 Belgische titels. Zijn favoriete nummers waren kogelstoten, speerwerpen en de 100 en 200 meter sprint. In 2011 werd hij door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw bekroond met de Sportleeuw. Van Impe overleed op paasmaandag in het ziekenhuis van Halle na een strijd tegen kanker. Er wordt op 30 april om 10 uur afscheid genomen van hem in het crematorium Siesegem in Aalst.

Twee jaar geleden volgde RINGtv Jean-Pierre tijdens het BK Indoor samen met zijn ploegmaat bij Olympic Essenbeek Halle Henri Lenoir. Lenoir overleed in juni vorig jaar op 89-jarige leeftijd.