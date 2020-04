Jean-Pierre en Henri schitteren op BK Indoor

Het is vandaag Wereldgezondheidsdag. In deze periode is het meer dan ooit duidelijk hoe belangijk een goeie gezondheid is. Wie blaakt van een goeie gezondheid én van een uitstekende conditie zijn Jean-Pierre Van Impe uit Sint-Pieters-Leeuw en Henri Lenoir uit Halle. Jean-Pierre is 83 en Henri 87. Een maand geleden - nog voor de lockdown light - namen de heren deel aan het indoor Belgisch Kampioenschap atletiek.

In hun leeftijdscatergorie zijn ze toppers onder meer in het sprinten. Beide heren verschijnen aan de start van de 60 meter. Lenoir kroont zich uiteindelijk tot snelster 85+-er, Van Impe pakt een fractie later zilver in zijn categorie. Al kijkt die vooral uit naar de 200 meter van zijn kompaan later op de dag. "Henri gaat 88 jaar worden, vergeet dat niet. Dat is een wereldkampioen. Mensen zoals, die bestaan bijna niet meer. Ik zal nooit zo goed worden. Hij is echt een grote man", aldus Jean-Pierre Van Impe vol bewondering over zijn kompaan.

Het zijn profetische woorden van Jean-Pierre. Want Met de steun van trainingsmakker Jean-Pierre gooit Henri zich over de meet na 43 seconden en 8 honderdsten. Hij blijft daarmee de tegenstand met meer dan 10 seconden voor en voegt opnieuw een nationale titel toe aan zijn palmares. "Ik heb het uitgelopen en ik heb terug goud. Meer moet dat niet zijn", besluit een bescheiden Henri.