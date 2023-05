Lennikse Britt Rampelberg trekt naar Roemenië

Britt Rampelberg doorliep de jeugdreeksen van Govok Gooik en kwam via de Topsportschool in Vilvoorde in 2018 bij Asterix Avo Beveren terecht. Daar was ze de voorbije seizoenen de vaste libero. In 2021 werd ze verkozen tot belofte van het jaar. Met Asterix won ze in vijf seizoenen vier keer de landstitel en twee keer de beker. In de bekerfinale eind februari werd ze nog verkozen tot speelster van de wedstrijd. Nu ze afstudeert, vindt Rampelberg het tijd voor een volgende stap in haar carrière. Rampelberg ruilt de Belgische competitie ruilen voor een Roemeense topclub. Welke dat is, wordt later bekendgemaakt.