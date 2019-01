Liedekerke zette nadat Diest 1-0 voorkwam alles op alles om een gelijkspel uit de brand te slepen, maar dat lukte niet. Het was Diest dat nog een keer wist te scoren via een strafschop. De kloof tussen leider Diest en Liedekerke is na de nederlaag van gisteren onoverbrugbaar. De titeldroom van Liedekerke is uit mekaar gespat.

Een verslag en reacties zie je vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.