Lindemans Aalst delft onderspit in finale Beker van België

Lindemans Aalst heeft z’n favorietenrol in de finale van de Beker van België niet kunnen waarmaken. De manschappen van coach Johan Devoghel uit Sint-Pieters-Leeuw verloren in het Sportpaleis met 1-3 van Gent.

Lindemans Aalst, tot enkele jaren geleden bekend als Asse-Zellik, begon goed aan de finale. Het pakte set 1 met 25-21. Daarna volgden twee spannende sets waarin Aalst telkens nipt aan het kortste eind trok. Gent pakte set 2 en 3 met 23-25. In de vierde set was de sfeer gebroken bij Aalst. Gent bouwde al snel een comfortabele voorsprong uit en gaf die niet meer uit handen: 14-25.

In het Antwerpse Sportpaleis ook heel wat supporters uit onze regio. “Asse-Lennik zat in mijn hart, nu zit Aalst in mijn hart”, zegt trouwe supporter Eric Van Snick uit Gooik, die al jarenlang wedstrijden van Asse-Lennik en nu Aalst opvrolijkt met getrommel. Ook de familie van Seppe Baetens supporterde mee in Antwerpen. Seppe ging na de verloren bekerfinale troost zoeken bij onder meer zijn mama en zussen.

“Het is dubbel: ik zie de teleurstelling ook bij hen en dat maakt het emotioneel, maar ik ben blij dat ze hier zijn zodat ik samen met hen kan bekomen van dit verlies”, aldus Baetens.