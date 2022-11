Londerzeel maakt brandhout van Pepingen-Halle

In tweede nationale van het voetbal heeft Londerzeel de derby tegen Pepingen-Halle gewonnen met een overtuigende 4-0. Londerzeel springt daardoor naar de 10de plaats in het klassement, Pepingen-Halle is 13de.

Het was jeugddag in Londerzeel dus alle jeugdploegen kwamen voor aanvang mee het veld op. Die extra steun wierp zijn vruchten af want de thuisploeg kwam snel op voorsprong. Na een foutje van de keeper, scoorde Taqi van erg ver met een mooi schot. 1-0. Londerzeel blijft de controle behouden en enkele minuten later verdubbelt Van der Veken op een corner. Na zo’n 20 minuten is de wedstrijd gespeeld wanneer Van der Veken zijn tweede van de namiddag maakt. Hij krult een vrije trap mooi binnen. Verder dan enkele kleine kansen komt Pepingen-Halle niet.

Na de pauze hebben de bezoekers wat meer balbezit maar dat leidt niet tot grote mogelijkheden. Londerzeel krijgt wel nog een paar goede kansen maar de afwerking is van mindere makelij. Tot enkele minuten voor tijd een afvallende bal bij Yildiz komt en hij die netjes in de hoek deponeert. Zo wordt het toch nog 4-0. Een overtuigende zege voor Londerzeel, waar ze uiteraard erg blij mee zijn. De ontgoocheling bij Pepingen-Halle achteraf was dan weer immens.