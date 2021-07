Maar liefst acht atleten van OEH aan de slag in Tokio

Op de Olympische Spelen in Tokio is vandaag de atletiekcompetitie gestart. Heel wat leden van Olympic Essenbeek Halle zullen de komende dagen in spanning aan hun scherm gekluisterd zitten, want de Halse atletiekclub stuurt maar liefst acht atleten naar Tokio.

Het is bijna 70 jaar geleden dat Olympic Essenbeek een atleet naar de Olympische Spelen stuurde. In Tokio zijn ze dus met acht. Het resultaat van jarenlang hard werk, onder meer van trainer Tim Moriau. “Op een zaterdag na het Europees Kampioenschap junioren in Boedapest zaten we hier eens allemaal samen en Tim Moriau had een planning gemaakt op computer”, herinnert OEH-voorzitter Jean-Pierre De Staercke zich. “Daarin stond Tokio 2020 aangestreept. Dat leek toen erg hoog gegrepen, maar eigenlijk is dat allemaal uitgekomen. Die momenten dachten iets van..., maar eigenlijk is dat allemaal uitgekomen. We hebben toch een aantal toptrainers in de club die ervoor zorgen dat die atleten daar geraakt zijn. Een medaille is misschien te hoog gegrepen, maar je weet maar nooit…”