Machelen kan leider Sporta niet verrassen

In de 3e nationale van het volleybal keek Machelen gisteravond Sporta Brussels in de ogen. Een moeilijke opdracht want Sporta is de leider en ze verloren na acht wedstrijden nog maar één set.

Die dominantie toont Sporta in het begin van de eerste set. Ze lopen meteen 1-5 uit. Machelen is niet aanslagen en na een time-out slaan ze terug. Het staat 14-15. De bezoekers weten niet wat hen overkomt, de thuisploeg blijft de bovenhand houden en wint de eerste set met 25-22. De tweede set begint gelijk opgaand, maar het is weer Machelen dat de goeie aanvallen blijft afwerken. Ze lopen zelfs uit tot 22-18. Sporta recht nu wel de rug en komt terug tot 24-24. Ze maken hun comeback compleet en winnen de tweede set met 24-26.

In de derde set is er voor het eerst een niveau verschil duidelijk. Sporta slaat een kloofje 11-16. Machelen kan niet meer terug vechten en verliest de derde set met 18-25. Een gelijkaardig spelbeeld in de vierde set waar Sporta de bovenhand blijft houden. 11-17. Met hun laatste adem vecht Machelen dit keer succesvoller terug, plots staat het 20-22. Maar ook nu behouden de bezoekers de focus om de set te winnen. 22-25.

Zo verliest Machelen met 1-3 en blijven ze met gemengde gevoelens achter.