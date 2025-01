Machelen wil nieuwe sporthal bouwen op Bosveldsite: “Clubs hebben nood aan extra ruimte”

De Bosveldsite in Machelen, waar onder meer de basket- en volleybalclub gevestigd zijn, krijgt er in de toekomst een nieuwe sporthal bij. “De sportclubs hebben nood aan een grotere sporthal om hun competities af te werken”, zegt schepen van Sport Mohamed Akaychouh. “Op de sportvelden in Diegem mag de gemeente niet meer bijbouwen, dus kiezen ze voor een uitbreiding van de Bosveldsite. Zo zitten de meeste Machelse sportclubs dicht bij elkaar.”

Op die manier zitten de Machelse clubs ook gecentraliseerd. “De nieuwe sporthal moet drie units tellen, zo kunnen we alle inwoners hier in de toekomst laten sporten. Door een overbezetting kunnen die dat vandaag de dag vaak niet”, aldus Akaychouh. Een ontwerp is er nog niet, maar de studie rond een nieuwe sporthal is door de gemeente goedgekeurd en Machelen voorziet alvast een budget van 8,4 miljoen euro.