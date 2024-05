Marie Detruyer op weg naar Inter Milaan

Marie Detruyer, die haar carrière begon bij Verbroedering Beersel-Drogenbos, debuteerde op 16-jarige leeftijd bij OH Leuven. Daar groeide ze al snel uit tot een vaste waarde op het middenveld. Begin dit jaar werd ze nog knap tweede op de verkiezing van de Gouden Schoen, achter Tessa Wullaert. Samen met Delabre van Anderlecht en Barrett van Standard is ze één van de kanshebsters op de prijs van ‘speelster van het seizoen’. Na vier seizoenen kiest Detruyer voor een buitenlands avontuur.

“Ik ben hier als 16-jarig meisje toegekomen en nu vier seizoenen later kan ik met heel veel dankbaarheid zeggen dat de club mij heeft gevormd tot de speelster die ik nu ben”, zegt Marie Detruyer. “Ik heb hier geweldige momenten beleefd en we hebben samen een mooi verhaal geschreven. Vanaf nu ben ik de grootste fan van deze prachtige club.”

Officieel is het nog niet, maar de 20-jarige Detruyer is op weg naar Inter Milaan, dat afgelopen seizoen vijfde werd in de Italiaanse eerste klasse.