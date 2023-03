Maurine Ricour pakt zilver op EK duatlon

Het loopgedeelte van de duatlon was een grote afvallingsrace. Uiteindelijk begonnen een tiental atleten voorin aan het fietsgedeelte. Op het bochtige parcours in Italië, was het moeilijk samenwerken. In de slotkilometer voerde Ricour de forcing, maar moest in de sprint nipt afleggen tegen de Française Marion Legrand. “Het was de eerste wedstrijd van het seizoen, dus zijn er altijd vraagtekens. Ik ben dus helemaal niet ontgoocheld met het zilver. Ik voel dat ik klaar ben voor een sterk seizoen”, aldus Ricour in Het Nieuwsblad.

Het volgende doel wordt het wereldkampioenschap, begin mei in Ibiza. Op het Spaanse eiland staat ook een gemengde aflossing op het programma, waar Ricour samen met Arnaud Dely aan de start kan komen. Het duo behaalde afgelopen zomer zilver op de gemengde aflossing op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham.