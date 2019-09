Op het wereldkampioenschap paracycling in het Nederlandse Emmen heeft handbiker Maxime Hordies uit Overijse gisteren goud gepakt in de H1-klasse. Hordies behaalde vrijdag ook al zilver in de individuele tijdrit.

Maxime Hordies vocht een verbeten strijd uit met de Italiaan Cornegliani. De Overijsenaar trok aan het langste eind en pakte zijn eerste wereldtitel. De vreugde achteraf is bijzonder groot. In 2020 is er opnieuw een WK, maar zijn er ook de Paralympics in Tokio. Maxime mag dankzij zijn prestaties van afgelopen weekend tot de favorieten gerekend worden.