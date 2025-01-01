Mensenzee palmt Hofstade in voor Plage Cross: “Heerlijk om al dat volk te zien”

Van 2001 tot 2008 was Hofstade een vaste waarde op de cyclocrosskalender. De veldrit van Hofstade bouwde in korte tijd een indrukwekkende reputatie op. Vier keer – van 2004 tot 2007 – maakte Hofstade deel uit van het Wereldbekercircuit. Maar het absolute hoogtepunt was de organisatie van het Belgisch kampioenschap van 2008, waar Sven Nys Bart Wellens en Niels Albert aftroefde in het mulle zand en voor de vijfde keer de tricolore trui veroverde.

17 jaar na dat memorabele BK keert de cross eindelijk terug naar Hofstade. Bij de dames domineerde Lucinda Brand andermaal. De Nederlandse haalde het voor haar landgenoten Shirin Van Anrooij en Manon Bakker. “Tijdens de laatste ronde had ik tijd om even rond te kijken te genieten van het moment. Het is heerlijk om al dat volk hier te zien”, zei Brand na afloop van haar wedstrijd.

Organisator Golazo laat weten dat de Plage Cross één van de drukst bezochte veldritten van het seizoen zal zijn. In voorverkoop werden al meer dan 11.000 tickets verkocht. De Plage Cross wordt daarbij ook geholpen door de Turbo Cross van Average Rob, die later op de dag geprogrammeerd staat. “Als gemeente zijn we uitermate fier dat de cross na lange tijd opnieuw op de cyclocrosskalender staat”, besluit burgemeester Bart Coopman.