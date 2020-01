Molshopen verhinderen voetbal in Sint-Pieters-Leeuw

Terwijl dit weekend de voetbalcompetitie op de meeste velden weer op gang werd getrapt na de winterstop, rolt de bal op het veld van KV Brucom nog even niet. De vierdeprovincialer uit Sint-Pieters-Leeuw zou afgelopen zondag normaal het burenduel tegen Vlezenbeek afwerken op eigen veld. Maar het voetbalterrein van de eerste ploeg is volledig omgewoeld door mollen.

Het voetbalveld van KV Brucom ligt bezaaid met meer dan 100 molshopen. Te veel obstakels om de voetbalmatch tegen de buren uit Vlezenbeek te laten plaatsvinden. “Bij elke molshoop hoort een put. In sommige putten past een hele voet. Het is dus te gevaarlijk om mensen hier te laten voetballen”, zucht Marc De Bosscher, voorzitter van KV Brucom.

KV Brucom hoopt het veld opnieuw speelklaar te krijgen voor de volgende thuiswedstrijd. Die staat over twee weken gepland. “Het veld is van de gemeente. We gaan nu samen met de groendienst bekijken wat we kunnen doen. Maar simpel wordt het niet”, aldus De Bosscher. De wedstrijd tegen Vlezenbeek is verplaatst naar 23 februari. Ook de andere drie terreinen van de voetbalclub uit vierde provinciale kregen trouwens het bezoek van mollen. Bovendien graven ook konijnen putten en gangen op en naast het veld.