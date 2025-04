Na de vrouwen, ook Kester-Gooik-mannen kampioen: "Een punt genoeg voor feestnacht"

Patent op afstandsschoten

De eerste helft ging op-en-af. Grimbergen begon goed aan de wedstrijd. Van Muylders kan niet scoren op een vrije trap van Douchy. Aan de overkant was het afstandsschot van Vanguchte voor Kester-Gooik goed geprobeerd, maar trapte ver over. Even later opnieuw de leider, deze keer met een verre inworp. Neef kopte op de lat. Grimbergen probeerde het met de lange bal. Doelman Lanneer krijgt er zijn handschoen tussen. De thuisploeg zit nu in de juiste flow. Bleus was sterk op zijn flank, maar Lanneer stond goed op te letten. De ploegen gingen rusten bij een bloedeloze tussenstand

Met een hoekschop opende Kester-Gooik de score in de tweede helft. Vandenbrande torende boven alles en iedereen uit en zette de 0-1 op het bord. Kester-Gooik op weg naar de titel. Vanguchte probeert het even later nog eens. De Kester-Gooik-speler heeft een patent op afstandsschoten, maar zag zijn trap op de lat uiteen spatten. Lang leek er voor Kester-Gooik geen vuiltje aan de lucht, maar dan schoot Grimbergen wakker. Nadat Paduano eerder een kans zag mislukken, kon Blues de thuisploeg op gelijke hoogte brengen. Ondanks verder aandringen van Grimbergen, eindigde de wedstrijd op 1-1.

"Ne goeien drinken"

Stephan Vansintjan, de coach Kester-Gooik, was er gerust in. "Zelfs als we verloren, kon de titel kon ons bijna niet meer ontsnappen maar je maakt het dan toch wel graag af op het veld. Natuurlijk hadden we graag gewonnen maar we wisten dat er hier een goede tegenstander tegenover ons stond. Dus blij met het gelijkspel. Een puntje is genoeg om de feestnacht in te zetten."

Jeugdproduct Arne Vanguchte kon zijn plezier niet op. "Ja, geweldig hé", zegt Vanguchte. "Ik ben al sinds mijn vijf jaar bij de club. Onlangs werd ik 31. Zo kampioen spelen is echt geweldig. Dat is het beste wat ik mij nog kon wensen om met de club te bereiken." Vanguchtes plannen na de wedstrijd waren duidelijk. "Eerst gaan we hier nog een 'ne goeie' drinken, dan gaan we op de bus 'ne goeie' drinken en dan denk ik dat we in Bar28 nog veel goeden ga drinken en gaan feesten met de ploeg, ik kijk ernaar uit."