Na Olympische zege verlengt Remco Evenepoel ook wereldtitel Tijdrijden

Feest in café In de Rustberg! Remco Evenepoel is voor het tweede jaar op rij wereldkampioen Tijdrijden. Na zijn gouden medaille op de Olympische Spelen in Parijs in die discipline toont Evenepoel opnieuw hoe ongenaakbaar hij is. De Aerokogel uit Schepdaal wist de Italianen Filippo Ganna en Edoardo Affini te snel af te zijn en kwam na 53:01 over de meet in Zürich.