Na Zaventem degradeert ook Kampenhout uit 3de amateurklasse

Het doek is gevallen voor Sporting Kampenhout. De club verloor met 1-0 op het veld van Zelzate en zag degradatieconcurrenten Torhout, Oostkamp en Wervik alle drie winnen. Degradatie naar 1ste provinciale is dus een feit.

Sporting Kampenhout had nog een waterkans om zich te redden, maar had zich na een 0 op 12 serieus in nesten gewerkt. Maar ook tegen Zelzate ging Kampenhout de boot in. Toch wel opvallend: Torhout, Oostkamp en Wervik wonnen wel hun wedstrijd. Met die ploegen vocht Kampenhout de voorbije weken een degradatiestrijd uit.

Na twee seizoenen in 3de amateurklasse zakt dus terug naar 1ste provinciale. Daar zal het volgend seizoen KVW Zaventem tegenkomen. Zij waren al zeker van degradatie. Voor de Zaventemse club is het de derde degradatie in vijf seizoenen.

Foto: Archief RINGtv