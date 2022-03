Nieuw BK beachvolley voorgesteld in Meise

In Meise is vandaag het nieuw Belgisch kampioenschap beachvolleybal voorgesteld. Dat start begin mei net buiten onze regio in Haacht en eindigt midden augustus in Brussel. Het kampioenschap krijgt een serieuze upgrade. Het is de bedoeling om beachvolleybal, dat sinds corona aan een stevige opmars bezig is, nog populairder te maken.

Het Belgisch kampioenschap beachvolleybal slaat een nieuwe weg in met meer en een betere omkadering. Dat klinkt als muziek in de oren van Vilvoordenaar Dries Koekelkoren, voormalig topbeachvolleyballer en vandaag coördinator bij Volleybal Vlaanderen. “We beginnen met het BK in Haacht, daarnaast heb je ook Kortrijk, Ieper en Leuven. We zijn dus blij dat we opnieuw een goedgevulde tornooikalender hebben. En in Vilvoorde wordt voor het eerst sinds lang ook een provinciaal tornooi georganiseerd.”

De upgrade voor het BK komt er niet zomaar. Als gevolg van corona kregen buitensporten een boost, ook beachvolleybal. Heel wat clubs weken maandenlang uit naar het zand buiten omdat ze niet in hun sporthal mochten trainen. Dat kan wel eens een blijvende gewoonte worden. “Het is heel leuk om te zien dat clubs op wekelijkse basis een training vervangen door een beachtraining, waar ze specifieke technieken oefenen of belasting voor het lichaam veel beter kunnen monitoren”, zegt Koekelkoren. Hij staat zelf straks met z’n vaste partner Tom Van Walle opnieuw in het zand. “Mijn professionele carrière is gedaan, maar ik heb met Tom afgesproken dat we de nationale tour nog wel gaan doen. Ik kijk er al naar uit.”