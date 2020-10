Noah Vandenbranden schittert op BK en EK bij de junioren

Wielerliefhebbers onthouden maar beter de naam Noah Vandenbranden. Vorige week kaapte de tweedejaars junior in het baanwielrennen twee medailles weg op het Europees kampioenschap in het Italiaanse Fiorenzuola d'Arda: goud en zilver. Vandenbranden, die nu 18 is, rijdt pas sinds zijn vijftiende op de piste.

Op zijn twaalfde ruilde de Meisenaar zijn voetbalschoenen in voor de koersfiets. Een beslissing die hem geen windeieren heeft gelegd. Vorig jaar ging Noah als eerstejaars junior naar zowel het WK als het EK om ervaring op te doen. Op het EK in het Italiaanse Fiorenzuola d'Arda kaapte hij dit jaar twee medailles weg: goud op de kilometer en zilver op de scratch. “Ik had het zelf niet verwacht. Ergens hoop je dat natuurlijk wel. Het begon deze winter allemaal met het het Belgisch kampioenschap op de piste, waar ik gek genoeg alles heb kunnen winnen, de acht disciplines.” Alle acht disciplines op het BK bij de junioren winnen, daar was trouwens nog niemand ooit in geslaagd. Noah hoopt zo lang mogelijk het baanwielrennen te kunnen combineren met koersen op de weg. “Als ik ooit moet kiezen, dan wordt het wellicht de weg. Daar zit toch meer toekomst in. Mijn grote doel is om profwielrenner te worden en grote wedstrijden te kunnen rijden. Een Vlaamse klassieker winnen of de groene trui in de Tour de France, dat zou echt fantastich zijn.”

Een portret van Noah Vandenbranden zie je vanavond vanaf 18u in RINGtv Sport.