Noah Vandenbranden sprint naar tweede gouden medaille

Op het EK baanwielrennen voor de jeugd heeft Noah Vandenbranden een tweede gouden medaille behaald. Hij was oppermachtig in de puntenkoers. Eerder won de 20-jarige Meisenaar al goud in de individuele achtervolging en brons in de ploegachtervolging.

Noah Vandenbranden verkeert in topvorm. De Meisenaar heerste van start tot finish in de puntenkoers. Hij haalde het voor de Italiaan Galli en de Oostenrijker Schmidbauer. Het is voor Vandenbranden al zijn derde medaille op het EK in het Portugese Anadia. Een succesvol kampioenschap voor ons land, want de Belgische delegatie zit al aan 11 medailles. Daar kan er nog minstens één bijkomen, want zondag sluit Vandenbranden zijn EK af met de ploegkoers. Daarin gaat hij samen met zijn maatje Gianluca Pollefliet op zoek naar een derde gouden medaille.