Noor Vidts naar EK indoor: "Verwachtingen? Die heb ik niet."

Vanavond komen de eerste atleten in actie op het Europees kampioenschap indoor in Polen. Morgen is het de beurt aan de vijfkampsters. Daar is het uitkijken naar de prestaties van Noor Vidts. De Vilvoordse zette tot nu toe de beste wereldjaarprestatie neer. Toch tempert ze de verwachtingen.

Noor Vidts stond er meteen, aan het begin van het indoorseizoen. In het Franse Aubière zette ze eind januari een sterke eindscore neer. “Daar heb ik onverwacht mijn records verbroken. Dan weet je toch dat je op de goede weg bent, maar je ziet ook meteen waar er nog progressie mogelijk is. Ik weet dat ik nog in elke discipline beter kan”, zegt Noor Vidts. Met 4.665 punten staat de beste wereldjaarprestatie moment op naam van de 24-jarige Vilvoordse."Voor mij wil dat eigenlijk niet echt veel zeggen. Het seizoen is nog niet gedaan, dus er kan nog vanalles veranderen. Maar het is natuurlijk wel fijn." Voor het EK stelt Vidts zich geen doelen. "Ik heb geen verwachtingen. Ik ga gewoon naar daar om mijn uiterste beste te doen op elke proef en het beste van mezelf te proberen geven. Het resultaat zullen we na de 800 meter wel zien dan."

Vidts kijkt vooral uit naar de zomer. Dan neemt ze waarschijnlijk deel aan de Olympische Spelen in Tokio. Momenteel staat Vidts zestiende op die wereldranglijst. Op de Olympische Spelen mogen 24 atleten deelnemen aan de zevenkamp.