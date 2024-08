Noor Vidts pakt brons op Olympische zevenkamp: “Dit is zot”

Noor Vidts was voor de start van de zevenkamp een outsider voor de medailles, maar in Parijs vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ze verbeterde maar liefst drie persoonlijke records: de 800 meter, 100 meter horden en het speerwerpen. Vooral die laatste was cruciaal. Met een afstand van 45 meter wierp ze zich naar het brons. Ook haar totaalscore van 6.707 punten is het hoogste dat Vidts ooit heeft behaald.

“Ik die een medaille win op de Olympische Spelen, dat is zot”, zei een kamerbreed glimlachende Vidts na de afloop van de zevenkamp. “Het is een fantastische afsluiter van een olympische cyclus. Het zijn drie hele mooie jaren geweest en deze medaille is een beloning voor al het harde werk. Vooral mentaal ben ik gegroeid. In een volgepakt stadion kon ik mijn oefeningen uitvoeren zonder dat ik mijn benen stond te trillen. Het is ook leuk om te zien hoeveel mensen mij gesteund hebben.”

Noor Vidts mag samen met de Britse Katarina Johnson-Thompson en Nafi Thiam op het podium, die voor de derde opeenvolgende keer olympisch goud pakt. Maar één vrouw deed haar dat ooit voor. Het is ook de eerste keer dat twee Belgen een medaille pakken in dezelfde atletiekdiscipline tijdens dezelfde Olympische Spelen.