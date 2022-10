Nossegem geniet van zonovergoten Patatttencros

Dit weekend vond er in Nossegem de 13de editie van de Pattatencross plaats. Er werden 19 wedstrijden gereden en dat verdeeld over twee dagen, waarin er meer dan 400 deelnemers aan de start stonden elk in hun eigen categorie. Daarnaast was de cross tevens het decor voor het provinciaal kampioenschap van Vlaams-Brabant.