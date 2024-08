Olympische Spelen: Regiogenoten winnen drie medailles

Remco Evenepoel presteerde een unicum in Parijs door zowel de wegrit als de tijdrit te winnen. Noor Vidts pakte bijzonder knap brons in de zevenkamp. Daarnaast vielen enkele regiogenoten net naast het podium. Bethy Mununga eindigde met de Belgian Cats op de vierde plaats, net als Jonathan Sacoor met de 4x400 meter en de gemengde 4x400 meter. Ook Tine Magnus viel samen met amazones De Liedekerke en Donckers net naast het podium in de eventing.

Gilles Thomas plaatste zich samen met Jérôme Guéry en Wilm Vermeir voor de landenfinale in de jumping, maar raakte daarin niet verder dan de achtste plaats. Ook individueel plaatste Thomas zich voor de finale en werd daarin 20ste. Isaac Kimeli ontgoochelde op de 10.000 meter, maar liep naar een mooie achtste plaats op 5.000 meter, goed voor een Olympisch diploma. Op diezelfde afstand werd John Heymans 11de. Ons land maakte ook kennis met de innemende persoonlijkheid van de Meisenaar. Hanne Verbruggen liep dan weer een knappe marathon en werd 19de.

In het baanwielrennen moest Noah Vandenbranden als invaller toch vol aan de bak in de ploegkoers. Samen met Tuur Dens, Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche reed hij het Belgisch record aan flarden, met een achtste plaats en olympisch diploma tot gevolg. Badmintonner Julien Carraggi kon geen wedstrijd winnen en werd uitgeschakeld in de groepsfase.