Ook dit jaar geen Mosselkoers in Houtem

De Mosselkoers in Houtem is een begrip in Vilvoorde en omstreken. Tijdens de wielerwedstrijd kunnen toeschouwers er traditiegetrouw smullen van mosselen. Vorig jaar werd door de coronapandemie de wedstrijd geannuleerd en ook dit jaar gooit het virus roet in het eten. De voorbereidingen op de wielerwedstrijd zouden rond deze periode moeten beginnen, maar volgens de organisatie zijn er nog te veel vraagtekens.

“Momenteel is er nog een te grote onzekerheid. Het gaat niet alleen over de renners , maar vooral over de toeschouwers en het volksgebeuren”, zegt Luc De Munck van de organiserende wielerclub ‘Sport voor Allen’. “Voor onze wielerclub, de wedstrijd en de sponsors zijn het publiek en de ambiance een absolute noodzaak. Pas dan is de Mosselkoers zinvol. Onze wedstrijd was de laatste jaren ook succesvol door buitenlandse deelnemers, maar ook daar blijft er grote onduidelijkheid.” Een nieuwe editie van de Mosselkoers is gepland op 12 juli 2022.