Ook Sint-Pieters-Leeuw krijgt een padelclub

In Sint-Pieters-Leeuw opent binnenkort een nieuwe padelcub met twee locaties. in Ruisbroek en Zuun. “Padel is de snelst groeiende sport in Vlaanderen. We zijn blij dat de nieuwe club in onze gemeente het sportaanbod verder uitbreidt”, zegt schepen van Sport Herwig Smeets.

In 2021 schreef de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een openbare aanbesteding uit voor de aanleg en uitbating van padelterreinen. “De Leeuwse jeugdvrienden sprongen er met hun project Leeuwe Padel Club bovenuit”, zegt schepen van Sport Herwig Smeets (N-VA). Nicolas Hulsmans, Mathieu Hulsmans en Sean De Koster zullen met hun club 8 terreinen uitbaten op twee locaties: aan het Wildersportcomplex in op de site Braillard in deelgemeente Ruisbroek. Op elke locatie komen vier padelterreinen.

“De eerste vier padelterreinen openen in juni 2022”, kondigt Mathieu Hulsmans aan. “We willen goede infrastructuur bieden en een club zijn die toegankelijk is voor iedereen.Wij willen inwoners samenbrengen ongeacht hun achtergrond of beperking.” De initiatiefnemers maken zich ook sterk dat er geen probleem zal zijn wat betreft geluidsoverlast."Deze problematiek hebben we binnen ons dossier aangepakt. Community engagement is enorm belangrijk; we willen dicht bij de bevolking staan", aldus Sean De Koster.

“We hopen dat vele Leeuwenaars zich aangesproken zullen voelen om bij de de Leeuwse Padel Club regelmatig een balletje te slaan. De lokale verankering was namelijk een van de belangrijke beslissingscriteria om voor dit dossier te kiezen”, besluit Herwig Smeets.