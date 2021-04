Organisatie Brabantse Pijl: “Een derde editie zonder publiek wordt moeilijk”

Het wielercircus strijkt morgen neer in onze regio. De mannen starten hun Brabantse Pijl in Leuven, de vrouwen in Lennik. Vanaf Alsemberg werken zij hetzelfde parcours af als dat van de mannen tot aan de eindmeet in Overijse. Door de coronacrisis werd de vorige editie uitgesteld naar begin oktober vorig jaar. Net als toen zal de wedstrijd ook morgen zonder supporters plaatsvinden.

“Dat laat zich zeker voelen in de inkomsten. Er is bijvoorbeeld geen VIP en geen VIP-ontbijten. Het is voor de tweede keer dat we heel wat inkomsten mislopen”, zegt Marc Vettori van de organisatie Rode Sportief. “Een derde Brabantse Pijl zonder publiek wordt moeilijk. Dan komen we financieel in de problemen of zullen we serieus moeten snoeien.”

Bovenop het verlies aan inkomsten moet Rode Sportief ook meer investeren, onder meer in sneltests, testlocaties en extra stewards in de start- en aankomstzones. De Brabantse Pijl kan wel uitpakken met een indrukwekkende startlijst. Door het wegvallen van Parijs-Roubaix voegden onder meer Wout Van Aert, Jasper Stuyven en Greg Van Avermaet de Brabantse Pijl toe aan hun programma.