Oude bekende keert terug naar RSCA Futsal: Frank Luypaert traint volgend seizoen de U21

Frank Luypaert is al jaren actief in het zaalvoetbal. In een recenter verleden was hij aan de slag bij Besiktas Gent. In het tussenseizoen kreeg hij de kans om als hoofdcoach aan de slag te gaan bij eersteklasser Hasselt. Luypaert verkoos om zich te ontfermen over de U21. Daar moet hij instaan voor de opvolging en doorstroming van het jonge talent naar de A-ploeg.

Vertrouwd gezicht bij de club

Frank Luypaert is een vertrouwd gezicht bij RSCA Futsal/Halle-Gooik. Luypaert was tijdens zijn actieve carrière doelman, hij schopte het tot de nationale ploeg. Als coach boekte hij met Amigo Schepdaal onmiddellijk succes (vier landstitels in BZVB).

In het seizoen 2012-’13 nam hij de coaching over van Tim Vergauwen. Halle-Gooik ging toen nog door het leven als Asse-Gooik. De ploeg speelde in tweede nationale, maar kon successen voorleggen. Luypaert bracht de club naar eerste klasse en speelde als tweedeklasser de halve finale van de beker van België. De 30-3-competitiezege tegen Turquoise Antwerpen is nog altijd een clubrecord.

In het daaropvolgende seizoen – nog altijd onder de naam Asse-Gooik – deed de ploeg het als debutant in eerste klasse uitstekend. In de reguliere competitie strandde men op de derde plaats. In de play-offs en in de beker van België haalde men de halve finale. Telkens botste Asse-Gooik op Châtelineau.

In het seizoen 2014-’15 was Frank Luypaert de eerste coach van Halle-Gooik. De ploeg behaalde een eerste landstitel en een eerste beker van België. Luypaert kon niet zelf de kroon op het werk zetten. Een deel van de spelersgroep steunde hem niet meer. Het leidde tot een ontslag in de winter dat nu bij de bestuurders nog altijd wrang aanvoelt.

Met de terugkeer van Frank Luypaert naar de Alfasun Indoor Arena lijkt de cirkel rond te zijn.