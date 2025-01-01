Oude bekende keert terug naar RSCA Futsal
© RSCA Futsal

Oude bekende keert terug naar RSCA Futsal: Frank Luypaert traint volgend seizoen de U21

Supporters die RSCA Futsal/Halle-Gooik al langer volgen, zullen met nostalgie terugdenken aan vroegere tijden, wanneer ze de volgende maanden de U21 van paars-wit aan het werk zullen zien. Met Frank Luypaert werd een ervaren coach aangesteld die een verleden heeft bij de club en dus het huis goed kent.

Frank Luypaert is al jaren actief in het zaalvoetbal. In een recenter verleden was hij aan de slag bij Besiktas Gent. In het tussenseizoen kreeg hij de kans om als hoofdcoach aan de slag te gaan bij eersteklasser Hasselt. Luypaert verkoos om zich te ontfermen over de U21. Daar moet hij instaan voor de opvolging en doorstroming van het jonge talent naar de A-ploeg.

Vertrouwd gezicht bij de club

Frank Luypaert is een vertrouwd gezicht bij RSCA Futsal/Halle-Gooik. Luypaert was tijdens zijn actieve carrière doelman, hij schopte het tot de nationale ploeg. Als coach boekte hij met Amigo Schepdaal onmiddellijk succes (vier landstitels in BZVB).

In het seizoen 2012-’13 nam hij de coaching over van Tim Vergauwen. Halle-Gooik ging toen nog door het leven als Asse-Gooik. De ploeg speelde in tweede nationale, maar kon successen voorleggen. Luypaert bracht de club naar eerste klasse en speelde als tweedeklasser de halve finale van de beker van België. De 30-3-competitiezege tegen Turquoise Antwerpen is nog altijd een clubrecord.

In het daaropvolgende seizoen – nog altijd onder de naam Asse-Gooik – deed de ploeg het als debutant in eerste klasse uitstekend. In de reguliere competitie strandde men op de derde plaats. In de play-offs en in de beker van België haalde men de halve finale. Telkens botste Asse-Gooik op Châtelineau.

In het seizoen 2014-’15 was Frank Luypaert de eerste coach van Halle-Gooik. De ploeg behaalde een eerste landstitel en een eerste beker van België. Luypaert kon niet zelf de kroon op het werk zetten. Een deel van de spelersgroep steunde hem niet meer. Het leidde tot een ontslag in de winter dat nu bij de bestuurders nog altijd wrang aanvoelt.

Met de terugkeer van Frank Luypaert naar de Alfasun Indoor Arena lijkt de cirkel rond te zijn.

Meest bekeken

Cultuur
Groen

Asiatpark verwerkt invasieve Japanse duizendknoop tot gigantisch tentzeil op festivalsite

don 21 aug
Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem
Groen

Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem: “Mooi, maar ook een boost voor de biodiversiteit”

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
Mobiliteit

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe: “Veiliger en ruimer”

Jeugd

KLJ Merchtem trotse organisator van Landjuweel: “Meer dan tien jaar op moeten wachten”

zon 24 aug
Norman Baert uit Asse wil B&B bouwen in romp van afgedankt passagiersvliegtuig
Samenleving

Norman Baert uit Asse wil B&B bouwen in romp van afgedankt passagiersvliegtuig: “Een jongensdroom”

din 26 aug

Meer nieuws uit de regio

Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem
Groen

Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem: “Mooi, maar ook een boost voor de biodiversiteit”

Mobiliteit

'Onze A8, onze stem' verzamelt 800 handtekeningen tegen onteigeningen naar aanleiding van heraanleg A8

maa 25 aug
Sport

RSCA Futsal derde in toernooi Valdepeñas: "Fraaie winst tegen een Europese topper"

maa 25 aug
Cultuur
Economie

Maatwerkbedrijf frist Oude Post en Mouterij Van Roye op: “Erfgoed combineren met sociale tewerkstelling”

zon 24 aug
Samenleving
Mobiliteit

Nog niet zeker of boerenboot hersteld wordt: “Veel zal afhangen van omvang schade”

zat 23 aug