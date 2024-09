Overijsenaar Lucas Coenen wint GP China

De 17-jarige Coenen imponeert in China en wint beide reeksen. In de derde ronde van de tweede reeks botst hij met landgenoot Liam Everts. Daarbij breekt Everts een nekwervel. "Ik voel me daar niet goed bij," reageert Coenen. "Als je iemand laat vallen en die kan niet verder rijden, dan zit je daar mee. Ik wil me verontschuldigen bij Liam en hoop dat hij het goed maakt."

Met nog één Grote Prijs te gaan blijft de Nederlander Kay De Wolf aan de leiding in de algemene rangschikking. Hij heeft 36 punten meer dan Lucas. Er zijn nog 60 punten te verdienen. Coenen moet hopen op een mirakel, maar de wereldtitel kan nog.