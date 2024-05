Motorcrosser Lucas Coenen uit Overijse heeft in het Spaanse Galicië zijn eerste race van het MX2-seizoen gewonnen. Coenen eindigde vierde in de eerste reeks en tweede in de tweede reeks. Het is zijn tweede Grand Prix overwinning in zijn jonge carrière. Lucas staat na zes van de 20 Grand Prix wedstrijden op de vijfde plaats in de tussenstand van het WK. De leider is de Nederlander Kay De Wolf.