Overijsenaar Maxime Hordies geselecteerd voor Paralympische Spelen

Maxime Hordies uit Overijse is geselecteerd voor de Paralympische Spelen. Dat zijn de spelen voor sporters met een fysieke of visuele beperking. Die beginnen eind augustus in Parijs. Hordies zal in het handbiken aan de start komen van zowel de wegrit, de tijdrit als de team relays. De Overijsenaar is als regerend wereldkampioen medaillekandidaat. Voor Hordies worden het zijn tweede Spelen. Drie jaar geleden pakte hij in Toikio brons in de tijdrit.