Paracyclist Bosmans na val: 'ik geloof dat ik wereldkampioen kan worden'

Het was een verschrikkelijk beeld tijdens de Zesdaagse van Gent baanwielrennen, nu zo’n tien dagen geleden. Paracyclist Kris Bosmans uit Overijse vloog uit de piste van het Kuipke in Gent en belandde tussen het publiek. Gevolg: een open dijbeenbreuk. Wij zochten Kris woensdag thuis op om te zien hoe hij het stelt en om te polsen hoe het zit met zijn grote droom: de Paralympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Paracyclist Kris Bosmans uit Overijse wil graag naar de Paralympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Die beginnen op dinsdag 25 augustus. Maar eerst moet Bosmans zich plaatsen en dat kan enkel door op het WK op de weg begin juni in Oostende een medaille te pakken.We vroegen hem of zijn valpartij tijdens de Zesdaagse van Gent geen roet in het eten strooit: “Ik geloof er in. Ik denk dat ik in Oostende wereldkampioen kan zijn,” vertelt hij ons.

Maar eerst moet hij revalideren van zijn val. Dat wordt stevig. “Elke topsporter wil er snel staan en dus doe je alles om daar te geraken. Toen ik 18 jaar was kreeg ik een trombose. Ik ben een half jaar verlamd geweest, kon niet meer praten. Ik heb net dezelfde opvatting als toen: werken, werken en nog eens werken aan mijn revalidatie,” zegt hij stellig.