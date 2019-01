Pepingen-Halle: “Doorgaan op dit elan”

Na een aarzelende seizoenstart is voetbalclub Pepingen-Halle aan een stevige remonte bezig in de derde amateurklasse A. Het staat op dit moment 4 de. Zaterdag komt Wetteren op bezoek, de nummer 2 is dat.

Als Pepingen-Halle zondag wint tegen Wetteren, dan mag het echt beginnen denken aan meedoen voor de prijzen. "Daar ben ik nog niet zeker van. Alles zit heel dicht bij elkaar. Er zijn elke week wel wedstrijden waarvan je de uitslagen nooit verwacht. Ik denk dat de meest constante ploeg het zal halen," zegt Sergei Deweerdt, doelman van Pepingen-Halle.

In dit geval ziet het er goed uit voor Pepingen-Halle. Na een aarzelende seizoenstart won het vier van zijn laatste zes wedstrijden. De ploeg haalde een knappe 23 op 30. "De bedoeling is om op die elan te blijven dan. De spelers zijn ook heel gedreven. Ze trainen enorm goed, dus het vertrouwen is binnen in de club. We gaan proberen zo ver mogelijk te raken, maar onze ambitie blijft dezelfde,” zegt Jean-Louis Meynaert, trainer van Pepingen-Halle.

Die ambitie is een plaats bij in de top-5 en daardoor een ticket voor de eindronde afdwingen.