Psychos Wolvertem op zucht van titel

Inline hockey is een sport die maar weinig aandacht krijgt, maar daar wil RINGtv verandering in brengen. De Psychos Wolvertem liggen namelijk op koers voor de titel in de tweede divisie. Door een 9-6 overwinning tegen de nummer drie Phoenix kan de titel haast niet meer ontsnappen.

Inline hockey kan je best vergelijken met ijshockey, maar dan op parket in plaats van ijs, inline skates in plaats van schaatsen en ook veel minder fysiek, al is daar op het veld soms weinig van te merken. Door de overwinning tegen het Waals-Brabantse Phoenix doet Psychos Wolvertem een gouden zaak in het klassement lonkt. De titel en promotie naar de hoogste afdeling lonkt.

“Ik denk dat we dit seizoen een klasse te sterk zijn voor onze concurrenten, maar volgend jaar op een hoger niveau wordt het moeilijker”, zegt kapitein Nils Sannen. “We hopen op een plekje in de middenmoot en om mee te strijden voor de beker. Met de motivatie die de spelers wekelijks tonen moet dat lukken.”