Regiogenoten doen gooi naar plekje bij de Special Devils

Zestig G-voetballers, zowel mannen als vrouwen, gaven het beste van zichzelf tijdens de selectiedagen voor de Special Devils. Heel wat onder hen krijgen voor het eerst de kans om deel uit te maken van het nationale team. De spelers zijn ingedeeld in vier niveaus. Per niveau zullen twaalf spelers gekozen worden. "Het is niet zo als bij de Rode Duivels dat enkel de besten er worden uitgepikt”, vertelt Walter Tielemans, coördinator van de Special Devils uit Gooik. “Door het feit dat we met niveaus werken, is dat sowieso al niet van toepassing is bij ons. We gaan op zoek naar spelers van een gelijkwaardig niveau, zodanig dat als je een speler gaat wisselen en er komt een nieuwe speler in de plaats, je ploegniveau hetzelfde blijft." Onder meer Tjörven Vander Roost, Miel Lippens en Kristof Vermeylen van Kester-Gooik probeerden een plaats af te dwingen in het team. Hoe dat verliep zie je vanavond vanaf 19u30 in RINGtv Sport.