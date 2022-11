De kogel is door de kerk. Remco Evenepoel rijdt volgend jaar de Ronde van Italië. Dat maakt de renner uit Schepdaal bekend via een filmpje op sociale media. "Ik kijk er echt naar uit om mijn regenboogtrui te tonen", aldus Evenepoel.

Remco Evenepoel verblijft momenteel op oefenstage in Italië. De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar is nu ook bevestigd door de renner zelf. Evenepoel komt aan de start van de Giro volgend jaar. Het wordt zijn enige grote ronde die hij rijdt. Voor de renner uit Schepdaal wordt hij zijn tweede deelname aan de Ronde van Italië. In 2021 moest hij opgeven na de zeventiende rit.

Sindsdien is er veel veranderd voor de Quick.Step-renner. Hij werd wereldkampioen, won met Luik-Bastenaken-Luik en de Classica San Sebastian twee klassiekers en won met de Ronde van Spanje ook zijn eerste grote ronde. Evenepoel komt dan ook met ambitie op eindwinst aan de start van de Giro. "Ik kijk er echt naar uit. Het wordt een speciale editie, want ik zal in de regenboogtrui de Ronde rijden. Ik ben er op gebrand om de trui te tonen", aldus Evenepoel.