Remco Evenepoel Flandrien van het Jaar, Ilan Van Wilder Ploegmaat van het Jaar

Remco Evenepoel ziet zijn wonderjaar nu ook bekroond worden met de titel van Flandrien van het Jaar. Het is de eerste keer dat Evenepoel de prijs wint. Ilan Van Wilder uit Opwijk krijgt erkenning voor de rol die hij speelde in de eindzege van Evenepoel in de Vuelta. Hij krijgt de titel van Ploegmaat van het Jaar.

Winst in wielerklassiekers Luik-Bastenaken-Luik, de Classica San Sebastian, eindwinst in de Vuelta en als klap op de vuurpijl het WK. Evenepoel zag zijn indrukwekkend wielerseizoen eerder al bekroond met de Kristallen Fiets. Daar komt nu de titel van Flandrien van het Jaar bij. Op de erelijst volgt Evenepoel Wout Van Aert, die de voorbije drie jaar won. Bij de vrouwen ging de prijs naar Lotte Kopecky, die voor de derde keer Flandrienne van het Jaar wordt.

Ilan Van Wilder uit Opwijk wordt dan weer beloond voor zijn werk als meesterknecht voor Evenepoel in de Ronde van Spanje. Hij krijgt de titel van Ploegmaat van het Jaar. Van Wilder was één van de sleutelpionnen en moest in de zware bergritten als laatste bij Evenepoel blijven. Verder werd hij ook nog vijfde in de Ronde van Burgos en dertiende in de Ronde van Lombardije. Een deel van het seizoen moest hij van aan de kant toekijken met een kaakbreuk.